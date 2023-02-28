Luis Ureta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ureta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Ureta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Ureta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Ureta 8 Mart 1999 tarihinde Rengo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alfonso Ureta Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Ureta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Luis Ureta'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Ureta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Ureta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Ureta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Ureta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında O'Higgins

6 Mart 2021 yılında CD SM (Arica)

31 Aralık 2021 yılında O'Higgins

Luis Ureta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Ureta şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Luis Ureta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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