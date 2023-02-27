Luis Urruti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Urruti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Urruti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Urruti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Urruti 11 Eylül 1992 tarihinde Conchillas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alfredo Urruti Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Urruti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Luis Urruti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Urruti'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Urruti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tito_urruti/

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http://www.facebook.com/Luis-Urruti-103112824604779/

Luis Urruti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Urruti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Urruti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Urruti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CA Cerro

1 Temmuz 2016 yılında Peñarol

20 Ağustos 2017 yılında CA Fénix

30 Haziran 2018 yılında Peñarol

20 Temmuz 2018 yılında River Plate

1 Ocak 2020 yılında Universitario

31 Aralık 2021 yılında River Plate

1 Ocak 2022 yılında Universitario

Luis Urruti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Urruti şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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