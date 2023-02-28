Luis Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Vargas 25 Haziran 2000 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Abelardo Vargas Zorrilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Vargas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Luis Vargas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Vargas'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cerro Porteño

Luis Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Vargas şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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