Luis Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Vasquez 8 Ocak 2002 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Andrés Vásquez Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Vasquez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luis Vasquez'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cobresal

Luis Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Vasquez şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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