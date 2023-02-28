Luis Zarate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Zarate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Zarate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Zarate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Zarate 25 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Zárate Cardozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Zarate Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Zarate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Zarate'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Zarate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Zarate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Zarate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Zarate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Libertad U23

1 Ocak 2020 yılında Olimpia U23

1 Ocak 2022 yılında Olimpia

Luis Zarate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Zarate şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Luis Zarate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U17 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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