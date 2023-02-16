Luisao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luisao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luisao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luisao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luisao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luisao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luisao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luisao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luisao 9 Eylül 2003 tarihinde Taboão da Serra şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fellipe Campos Doria şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luisao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luisao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luisao'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luisaoboyu ve yaşı kaç

Luisao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luisao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Luisao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luisao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Novorizontino

Luisao kimdir

Luisao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luisao şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Luisao nereli

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