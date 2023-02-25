Luisinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luisinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luisinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luisinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luisinho 7 Eylül 1998 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Carlos dos Santos Amorim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luisinho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vertical Sports yapmaktadır. Luisinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luisinho'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luisinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luisinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luisinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luisinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında EC Lemense

11 Ocak 2019 yılında América-RN

1 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında Oliveirense

26 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

Luisinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luisinho şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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