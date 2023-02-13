Luismi Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luismi Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luismi Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luismi Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luismi Sanchez 5 Mayıs 1992 tarihinde Puerto Serrano şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Miguel Sánchez Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luismi Sanchez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Luismi Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 16 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Luismi Sanchez'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luismi Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luismi Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luismi Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luismi Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla FC C

7 Temmuz 2012 yılında Sevilla Atl.

30 Temmuz 2015 yılında Sevilla

1 Temmuz 2016 yılında Real Valladolid

2 Ocak 2017 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2017 yılında Real Valladolid

15 Ocak 2020 yılında Real Oviedo

21 Temmuz 2020 yılında Real Valladolid

24 Eylül 2020 yılında Elche CF

16 Ağu 2021 yılında Real Oviedo

Luismi Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luismi Sanchez şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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