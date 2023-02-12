Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luiyi De Lucas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiyi De Lucas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiyi De Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiyi De Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiyi De Lucas 31 Ağu 1994 tarihinde Galván şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Dominik Cumhuriyeti,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiyi Ramón de Lucas Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiyi De Lucas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TF TRANSFER FOOTBALL yapmaktadır. Luiyi De Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luiyi De Lucas'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Luiyi De Lucasboyu ve yaşı kaç

Luiyi De Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiyi De Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luiyi De Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiyi De Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Guada. B

1 Ocak 2015 yılında Alameda Osuna

1 Temmuz 2015 yılında CD Azuqueca

1 Temmuz 2016 yılında Marchamalo

1 Ocak 2017 yılında CD Azuqueca

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Barcelona

1 Ocak 2018 yılında La Roda CF

1 Temmuz 2018 yılında Cibao FC

23 Ocak 2019 yılında Caudal

1 Temmuz 2019 yılında CD Lealtad

29 Ocak 2020 yılında CD Izarra

25 Ağu 2020 yılında FC Haka

16 Ocak 2023 yılında Livingston FC

Luiyi De Lucas kimdir

Luiyi De Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiyi De Lucas şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Luiyi De Lucas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Dominik Cumhuriyeti takımında 23 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Luiyi De Lucas nereli

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