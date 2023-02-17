Luiyi Lugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi Lugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiyi Lugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiyi Lugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiyi Lugo 21 Şubat 1994 tarihinde Santiago de los Caballeros şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Dominik Cumhuriyeti,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiyi Lugo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luiyi Lugo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luiyi Lugo'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiyi Lugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luiyi Lugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luiyi Lugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiyi Lugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2013 yılında FC Baden 1897

1 Temmuz 2015 yılında FC Wohlen

31 Ocak 2016 yılında SC YF Juventus

30 Haziran 2016 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2016 yılında FC Baden 1897

1 Ocak 2018 yılında FC Wettswil

1 Temmuz 2020 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2022 yılında SC Cham

Luiyi Lugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiyi Lugo şuan SC Cham takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Luiyi Lugo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dominik Cumhuriyeti takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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