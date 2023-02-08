Luiz Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luiz Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luiz Felipe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luiz Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Felipe

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Felipe 27 Ocak 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Felipe Oliveira de Paula şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Felipe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luiz Felipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Felipe'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 11 Nisan 2025 tarihinde bitmektedir.

Luiz Felipeboyu ve yaşı kaç

Luiz Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luiz Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2021 yılında Volta Redonda

26 Mayıs 2021 yılında Tapajós-PA

2 Haziran 2021 yılında Friburguense-RJ

11 Eylül 2021 yılında Tapajós-PA

19 Ocak 2022 yılında Boavista SC

30 Mart 2022 yılında Tapajós-PA

11 Nisan 2022 yılında Bilinmiyor

14 Nisan 2022 yılında Ponte Preta

11 Nisan 2025 yılında Bilinmiyor

Luiz Felipe kimdir

Luiz Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Felipe şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luiz Felipe nereli

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