Luiz Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Fernando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Fernando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Fernando 16 Ekim 1996 tarihinde Tocantinópolis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Fernando Moraes dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Fernando Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoalKick Sportmanagement yapmaktadır. Luiz Fernando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Fernando'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiz Fernando Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luiz_fernando96/

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Luiz Fernando Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Fernando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luiz Fernando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Fernando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Atlético-GO

3 Ocak 2018 yılında Botafogo

27 Ağu 2020 yılında Grêmio

31 Aralık 2021 yılında Botafogo

12 Nisan 2022 yılında Atlético-GO

Luiz Fernando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Fernando şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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