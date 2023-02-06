Luiz Filipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Filipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Filipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Filipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Filipe 28 Mayıs 2001 tarihinde Carmésia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Filipe dos Reis Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Filipe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADRIANO SPORTS yapmaktadır. Luiz Filipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Filipe'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiz Filipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Filipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luiz Filipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Filipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2022 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında Atlético-MG

Luiz Filipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Filipe şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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