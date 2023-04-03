Luiz Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luiz Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luiz Freitas 19 Mart 2004 tarihinde Jundiaí şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Guilherme Lucio e Freitas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luiz Freitas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luiz Freitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Freitas'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 4 Nisan 2024 tarihinde bitmektedir.
Luiz Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luiz Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20
Luiz Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luiz Freitas şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sociedade Esportiva Palmeiras (2015-2022)
Luiz Freitas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Brezilya U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.