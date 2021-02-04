Fenerbahçe'nin sevilen futbolcusu Luiz Gustavo'nun sakatlığına ilişkin açıklama yapıldı. Peki Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynamayacak mı? | Luiz Gustavo son durum | Luis Gustavo kimdir? İşte ayrıntılar...

LUİZ GUSTAVO GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAMAYACAK MI?

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo derbide oynayamayacak.

LUİZ GUSTAVO SON DURUM

Cumartesi günü Kadıköy'de Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Çekilen MR neticesinde dizinde ve arka adale yan kısmında ödem tespit edilen deneyimli orta saha oyuncusunun tedavisi sürüyor.

DHA'nın haberinde ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

LUİZ GUSTAVO KİMDİR?

Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlayan Luis Gustavo, Fenerbahçe forması giymektedir...

Luiz Gustavo'nun detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

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