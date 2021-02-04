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Luiz Gustavo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Luiz Gustavo hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlayan futbol kariyeri Fenerbahçe'ye kadar uzanan Luiz Gustavo merak konusu oldu. Peki Luiz Gustavo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Luiz Gustavo hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Luiz Gustavo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Luiz Gustavo hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlayan futbol kariyeri Fenerbahçe'ye kadar uzanan Luiz Gustavo merak konusu oldu. Peki Luiz Gustavo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Luiz Gustavo hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

LUİZ GUSTAVO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Luiz Gustavo Dias, 23 Temmuz 1987 yılında dünyaya geldi. Luiz Gustavo Dias, Brazilyalı'dır.

Ön libero mevkiinde oynayan Luiz Gustavo Dias. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymiştir.

LUİZ GUSDTAVO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2013 tarihinde Bayern Münih oyuncuyu tamamen transfer etmiştir.
Ağustos 2013'te Wolfsburg takımına transfer olmuştur.Wolfsburg Luiz Gustavo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

10 Ağustos 2011'de Almanya'ya karşı oynayarak ilk millî maçına çıkmıştır.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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