Luiz Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Henrique 17 Ocak 1998 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Henrique dos Santos Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Henrique Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luiz Henrique, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luiz Henrique'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luiz Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luiz Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2019 yılında Brusque-SC

15 Ocak 2020 yılında GE Juventus-SC

9 Eylül 2020 yılında Atlético-GO

30 Eylül 2020 yılında GE Juventus-SC

2 Ekim 2020 yılında Mirassol-SP

22 Şubat 2021 yılında GE Juventus-SC

26 Şubat 2021 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2021 yılında GE Juventus-SC

1 Ocak 2022 yılında EC Bahia

31 Aralık 2022 yılında GE Juventus-SC

13 Ocak 2023 yılında CRB

1 Aralık 2023 yılında GE Juventus-SC

Luiz Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Henrique şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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