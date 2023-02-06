Luiz Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Henrique 18 Mart 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Henrique Araujo Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Henrique Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Luiz Henrique, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luiz Henrique'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiz Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luiz Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2020 yılında Fortaleza

2 Eylül 2021 yılında Botafogo

31 Aralık 2021 yılında Fortaleza

21 Şubat 2022 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza

17 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

15 Aralık 2023 yılında Fortaleza

Luiz Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Henrique şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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