Luiz Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Soares 23 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Felipe de Souza Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Soares Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luiz Soares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Soares'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luiz Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luiz Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luiz Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Cubillas

1 Temmuz 2019 yılında Estoril A23

11 Şubat 2020 yılında Votuporanguense

28 Ekim 2020 yılında Sampaio Corrêa

26 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Tre Valli

3 Aralık 2021 yılında Saluzzo

23 Şubat 2022 yılında Botev Vratsa

Luiz Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Soares şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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