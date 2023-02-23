Luizao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luizao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luizao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luizao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luizao 20 Şubat 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Gustavo Novaes Palhares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luizao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Art Sports Management yapmaktadır. Luizao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luizao'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luizao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luizao_oficiall/

Luizao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luizao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luizao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luizao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto B

6 Ağustos 2019 yılında Vorskla Poltava

18 Temmuz 2020 yılında FC Porto B

8 Ocak 2021 yılında Vorskla Poltava

24 Ağustos 2021 yılında EC Bahia

9 Şubat 2022 yılında Vorskla Poltava

18 Şubat 2022 yılında Radomiak

Luizao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luizao şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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