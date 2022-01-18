Lük Boyası ne demek, TDK'ya göre Lük Boyası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lük boyası ne demek? Lük boyası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lük boyası kelimesi. Peki lük boyası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lük boyası nedir, lük boyası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LÜK BOYASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lük boyası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lük boyası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırmızı boya

