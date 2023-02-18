Luka Adzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Adzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Adzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Adzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Adzic 17 Eylül 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Аџић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Adzic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Red ball agency yapmaktadır. Luka Adzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Adzic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Adzic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adzinho17/

Luka Adzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Adzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luka Adzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Adzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2016 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2018 yılında RSC Anderlecht

21 Ocak 2020 yılında FC Emmen

30 Haziran 2020 yılında RSC Anderlecht

1 Eylül 2020 yılında Ankaragücü

27 Ocak 2021 yılında RSC Anderlecht

28 Ocak 2021 yılında FC Emmen

30 Haziran 2021 yılında RSC Anderlecht

31 Ağu 2021 yılında PEC Zwolle

1 Temmuz 2022 yılında Čukarički

Luka Adzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Adzic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Adzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad (-9/2016)

Sırbistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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