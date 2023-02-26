Luka Archaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Archaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Archaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Archaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Archaia 24 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა არჩაია şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Archaia Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Archaia'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Archaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Archaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Merani Martvili
Luka Archaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Archaia şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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