Luka Artukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Artukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Artukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Artukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Artukovic 10 Haziran 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Artuković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Artukovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Artukovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Artukovic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Artukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Artukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Luka Artukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Artukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında HNK Gorica U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2021 yılında HNK Gorica

3 Ağu 2021 yılında Slaven Belupo

4 Ağu 2021 yılında NK Podravina

26 Ocak 2022 yılında Slaven Belupo

10 Şubat 2022 yılında Koprivnica

25 Ocak 2023 yılında Slaven Belupo

Luka Artukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Artukovic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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