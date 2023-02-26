Luka Asatiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Asatiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Asatiani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Asatiani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Asatiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Asatiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Asatiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Asatiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Asatiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Asatiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Asatiani 22 Nisan 1999 tarihinde Tbilisi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ასათიანი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Asatiani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Asatiani'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Asatiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Asatiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Asatiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Asatiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2016 yılında Jagiellonia II

12 Temmuz 2017 yılında Wigry Suwalki

31 Aralık 2017 yılında Jagiellonia II

1 Eylül 2018 yılında O. Zambrow

30 Haziran 2019 yılında Jagiellonia II

1 Temmuz 2019 yılında Rustavi

13 Temmuz 2020 yılında Samgurali

11 Temmuz 2021 yılında FC Samtredia

1 Ağustos 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Shukura

Luka Asatiani kimdir

Luka Asatiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Asatiani şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

35-e Sapechburto Skola Tbilisi

Luka Asatiani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luka Asatiani nereli

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