Luka Asentic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Asentic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Asentic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Asentic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Asentic 15 Mart 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Asentić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Asentic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Luka Asentic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Asentic'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Asentic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Asentic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Asentic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Asentic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zvijezda 09

9 Şubat 2019 yılında Backa

2 Ağustos 2019 yılında Zvijezda 09

12 Ağustos 2019 yılında NS Mura

13 Ağustos 2019 yılında Beltinci

30 Haziran 2020 yılında NS Mura

1 Ağustos 2020 yılında GOSK Gabela

5 Şubat 2021 yılında Slavija S.

Luka Asentic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Asentic şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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