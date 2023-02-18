Luka Badzim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Badzim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Badzim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Badzim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Badzim 20 Ekim 1997 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Badžim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Badzim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Badzim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Badzim'nin ND Primorje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Badzim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Badzim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Badzim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Badzim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2014 yılında NK Ankaran

20 Ocak 2019 yılında FC Koper

8 Şubat 2021 yılında ND Primorje

Luka Badzim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Badzim şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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