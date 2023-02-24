Luka Banovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Banovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Banovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Banovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Banovic 24 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Banović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Banovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CM Agecy yapmaktadır. Luka Banovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Banovic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Banovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Banovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Banovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Banovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Karanovac

3 Ağustos 2019 yılında FK Laktasi

1 Ağustos 2020 yılında Tekstilac

10 Ağustos 2021 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2022 yılında FK Omarska

Luka Banovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Banovic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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