Luka Bas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bas 30 Nisan 2002 tarihinde Trbovlje şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Baš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Bas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Bas'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Bas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Bas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2021 yılında ND Ilirija

2 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Luka Bas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bas şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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