Luka Begic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Begic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Begic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Begic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Begic 5 Şubat 1994 tarihinde Posusje şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Begić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Begic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Begic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Begic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Begic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Begic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Begic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Begic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında NK Imotski

8 Ağustos 2014 yılında Mracaj Runovic

19 Ağustos 2014 yılında HBDNK Mosor

16 Şubat 2015 yılında NK Imotski

28 Temmuz 2017 yılında NK Urania BV

17 Ağustos 2018 yılında Croat. Zmijavci

23 Ağustos 2019 yılında NK Kamen

30 Temmuz 2020 yılında Croat. Zmijavci

1 Temmuz 2021 yılında HSK Posusje

Luka Begic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Begic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.