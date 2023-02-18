Luka Bijelovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bijelovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bijelovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bijelovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bijelovic 11 Nisan 2001 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Бијеловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bijelovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Luka Bijelovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luka Bijelovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Bijelovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bijelovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Bijelovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bijelovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2019 yılında FK Backa

30 Haziran 2019 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2019 yılında Spartak

2 Temmuz 2019 yılında FK Backa

31 Aralık 2019 yılında Spartak

Luka Bijelovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bijelovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Luka Bijelovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 15 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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