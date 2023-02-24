Luka Bobic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bobic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bobic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bobic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bobic 8 Şubat 2002 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Bobić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bobic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luka Bobic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Bobic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Bobic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bobic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Bobic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bobic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banja Luka U19

1 Temmuz 2021 yılında B. Banja Luka

5 Ağustos 2021 yılında Kozara Gradiska

1 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

31 Ocak 2022 yılında Ljubic Prnjavor

15 Haziran 2022 yılında B. Banja Luka

15 Temmuz 2022 yılında Ljubic Prnjavor

1 Haziran 2023 yılında B. Banja Luka

Luka Bobic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bobic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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