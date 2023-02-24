Luka Boricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Boricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Boricic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Boricic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Boricic 18 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Boricic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zarko Pelicic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Boricic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Boricic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Boricic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Boricic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Boricic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Podgorica

8 Şubat 2022 yılında Mladost DG

12 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

Luka Boricic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Boricic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Luka Boricic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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