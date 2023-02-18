Luka Bosiljevac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bosiljevac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bosiljevac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bosiljevac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bosiljevac 28 Ağu 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bosiljevac Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Bosiljevac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Bosiljevac'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Bosiljevac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bosiljevac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Bosiljevac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bosiljevac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2016 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2018 yılında NK Zagreb U17

9 Ağu 2019 yılında NK Sesvete U17

11 Ağu 2020 yılında Din. Zagreb U19

14 Şubat 2022 yılında Lokomotiva U19

11 Temmuz 2022 yılında NK Jarun

Luka Bosiljevac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bosiljevac şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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