Luka Bozickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bozickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bozickovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bozickovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bozickovic 2 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Božičković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bozickovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Bozickovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Bozickovic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Bozickovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bozickovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Bozickovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bozickovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2020 yılında Hamburg U19

21 Ocak 2022 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Maribor

Luka Bozickovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bozickovic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Bozickovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Concordia Hamburg (-2017), Hamburger SV (2017-)

Bosna-Hersek U17 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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