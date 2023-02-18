Luka Bradaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bradaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bradaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bradaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bradaric 8 Eylül 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Bradarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bradaric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Bradaric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Bradaric'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Bradaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bradaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Bradaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bradaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

8 Temmuz 2022 yılında NK Istra

Luka Bradaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bradaric şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Bradaric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hajduk Split (2010-2022)

Hırvatistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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