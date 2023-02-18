Luka Brandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Brandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Brandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Brandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Brandic 3 Mart 2003 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Brandić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Brandic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Brandic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Brandic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Brandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Brandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Luka Brandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Brandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2018 yılında Elektra Osijek

6 Ağu 2020 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında Bijelo Brdo

Luka Brandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Brandic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Brandic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Hypo Limač (2013-2018), Elektra Osijek (2018- ...)

Bosna-Hersek U19 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 13 numaralı formasıyla 28 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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