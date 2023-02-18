Luka Bransteter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bransteter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bransteter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bransteter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bransteter 19 Haziran 2002 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Branšteter şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bransteter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Luka Bransteter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Bransteter'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Bransteter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bransteter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Bransteter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bransteter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında Cibalia Jgd

14 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek II

4 Şubat 2022 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2022 yılında NK Osijek II

7 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

23 Ocak 2023 yılında NK Osijek II

24 Ocak 2023 yılında Cibalia

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek II

Luka Bransteter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bransteter şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Bransteter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.