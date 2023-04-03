Luka Brasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Brasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luka Brasic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Brasic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.