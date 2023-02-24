Luka Bulatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bulatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bulatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bulatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bulatovic 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bulatovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Bulatovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Bulatovic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Bulatovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/__lukabulatovic/

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Luka Bulatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bulatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Bulatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bulatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2017 yılında Titograd U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Mladost

1 Ağustos 2017 yılında FK Ibar

30 Haziran 2018 yılında FK Mladost

12 Şubat 2019 yılında FK Berane

30 Haziran 2019 yılında OFK Titograd

1 Ağustos 2020 yılında Kom Podgorica

22 Temmuz 2021 yılında FK Podgorica

9 Şubat 2022 yılında Mladost DG

30 Haziran 2022 yılında FK Podgorica

11 Temmuz 2022 yılında OSK Igalo

9 Şubat 2023 yılında Mladost DG

Luka Bulatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bulatovic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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