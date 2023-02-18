Luka Cadez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Cadez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Cadez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Cadez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Cadez 1 Mart 2000 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Čadež şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Cadez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Cadez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Cadez'nin NK Krka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Cadez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Cadez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Cadez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Cadez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2023 yılında NK Krka

Luka Cadez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Cadez şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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