Luka Cakovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Cakovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Cakovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Cakovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Cakovan 14 Mayıs 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Cakovan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Cakovan'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Cakovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Cakovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Vozdovac U19
Luka Cakovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Cakovan şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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