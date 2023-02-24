Luka Capan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Capan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Capan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Capan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Capan 6 Nisan 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Capan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vukmil Vukmirica yapmaktadır. Luka Capan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Capan'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Capan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukacapan/

Luka Capan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Capan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Capan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Capan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U19

16 Ağustos 2013 yılında Dinamo Zagreb

15 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2015 yılında NK Lokomotiva

19 Ocak 2018 yılında HNK Rijeka

14 Ağustos 2021 yılında Bursaspor

18 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2022 yılında Honvéd

Luka Capan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Capan şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Luka Capan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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