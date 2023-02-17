Luka Cerar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Cerar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Cerar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Cerar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Cerar 26 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Cerar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Cerar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 31 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Luka Cerar'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Cerar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Cerar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Cerar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Cerar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2015 yılında NK Krka

31 Ocak 2016 yılında NK Radomlje

Luka Cerar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Cerar şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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