Luka Cermelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Cermelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Cermelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Cermelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Cermelj 29 Temmuz 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Чермељ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Cermelj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Luka Cermelj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Cermelj'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Cermelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Cermelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Cermelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Cermelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sindjelic Bg

1 Ocak 2015 yılında FK Brodarac

20 Temmuz 2015 yılında IMT Belgrad

8 Temmuz 2017 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

31 Ağustos 2019 yılında FK Indjija

1 Şubat 2021 yılında Sogdiana

6 Ocak 2023 yılında Navbahor

Luka Cermelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Cermelj şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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