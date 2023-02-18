Luka Cumic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Cumic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Cumic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Cumic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Cumic 25 Mayıs 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Чумић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Cumic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Luka Cumic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Cumic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Cumic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Cumic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Cumic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Cumic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2019 yılında Metalac

21 Ağu 2020 yılında Rabotnicki

1 Şubat 2021 yılında Novi Pazar

1 Ağu 2021 yılında Zlatibor

Luka Cumic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Cumic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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