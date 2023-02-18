Luka Dadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Dadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Dadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Dadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Dadic 30 Nisan 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Dadić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Dadic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luka Dadic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Dadic'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Dadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Dadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Dadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Dadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında NK Krsko

11 Şubat 2020 yılında NK Solin

30 Temmuz 2020 yılında Croat. Zmijavci

21 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

Luka Dadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Dadic şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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