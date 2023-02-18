Luka Dajcer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Dajcer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Dajcer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Dajcer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Dajcer 6 Haziran 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Dajčer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Dajcer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Luka Dajcer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Dajcer'nin NK Jarun ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Dajcer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Dajcer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Dajcer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Dajcer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2016 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Lokomotiva

10 Ağu 2020 yılında NK Rudes

18 Ocak 2021 yılında NK Lokomotiva

22 Ocak 2021 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

27 Ocak 2022 yılında NK Jarun

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

11 Temmuz 2022 yılında NK Jarun

Luka Dajcer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Dajcer şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.