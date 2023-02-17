Luka De Herdt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka De Herdt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka De Herdt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka De Herdt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka De Herdt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka De Herdt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka De Herdt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka De Herdt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka De Herdt 6 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka De Herdt Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka De Herdt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka De Herdt'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka De Herdtboyu ve yaşı kaç

Luka De Herdt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka De Herdt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Luka De Herdt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka De Herdt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Luka De Herdt kimdir

Luka De Herdt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka De Herdt şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Beerschot, Rupel Boom, Waasland-Beveren

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luka De Herdt nereli

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