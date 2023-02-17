Luka Deprez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Deprez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Deprez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Deprez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Deprez 5 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Deprez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Deprez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Deprez'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Deprez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Deprez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Luka Deprez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Deprez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Luka Deprez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Deprez şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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